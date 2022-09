Spettacolare inseguimento sulla Brindisi-Tuturano: polizia recupera camion ed escavatore rubati

Ascolta questo articolo

Continua l’opera di prevenzione di furti d’auto e simili da parte degli agenti della Questura di Brindisi, che nelle prime ore del mattino del 23 settembre hanno recuperato un camion ed un escavatore rubati. Secondo quanto si apprende dai giornali locali, attorno alle 6:00 del mattino del 23 settembre, per l’appunto, vi è stato un inseguimento sulla strada provinciale che collega Brindisi a Tuturano tra una volante della Polizia di Stato e un camion che trasportava un escavatore rubato.

Anche il mezzo pesante era provente di furto. Gli agenti non ci hanno messo molto ad intercettare il veicolo sulla provinciale in questione, per cui si sono lanciati all’inseguimento. L’inseguimento si è concluso nei pressi del palazzetto dello sport Elio Pentassuglia di Brindisi, dove gli agenti sono riusciti a bloccare il mezzo pesante che trasportava l’escavatore.

Mezzi sequestrati, fermata una persona

Dopo la conclusione dell’inseguimento, gli agenti di polizia hanno proceduto ad identificare una persona che si trovava a bordo del camion. Le sue generalità non sono state rese note per motivi di privacy. Da quanto si apprende i due mezzi erano stati rubati alcuni giorni addietro, il camion era provente di furto risalente a qualche giorno fa.

Più recente invece il furto dell’escavatore che veniva trasportato sul mezzo pesante. Entrambi i mezzi sono stati posti sotto sequestro, sul posto anche i carroattrezzi della ditta Tarantini di San Pietro Vernotico che hanno tolto questi ultimi dalla carreggiata. Escavatore e camion sono stati posti sotto sequestro e poi riconsegnati ai legittimi proprietari.

Nelle prossime ore si potranno conoscere ulteriori dettagli su questo fatto di cronaca accaduto in provincia di Brindisi. L’attenzione sul fenomeno dei furti d’auto e di mezzi vari rimane una costante delle forze dell’ordine, sempre per motivi di privacy non sono state riferite le generalità dei proprietari dei mezzi rubati.