Spese militari, la Camera approva un aumento: ecco di quanto si tratta

Con l’insorgere della gravissima crisi umanitaria in Ucraina, molti Paesi europei, specialmente quelli del blocco Nato, spingono in questa direzione. Non manca all’appuntamento anche l’Italia che, con la convinta partecipazione di tutte le forze politiche, approva un aumento della percentuale del Pil dedicato alla Difesa.

Sicuramente, neanche con questo aumento, il ‘Bel Paese’,può raggiungere i primissimi posti nella classifica delle nazioni del mondo che impiegano più risorse militari, venendo sovverchiata da altre potenze straniere come gli Usa o la Russia. Nel suo piccolo, l’aumento rimane comunque significativo, vediamo di quanto si tratta.

Ecco la decisione della Camera

E’ stato approvato a larghissima maggioranza, nella mattinata di ieri 17 marzo 2022, con un’intesa pressocchè trasversale di tutte le forze politiche della Camera, il provvedimento che impegna il Governo a destinare maggiori risorse dedicate alla Difesa. Per il momento, si passerebbe da una spesa di circa 25 miliardi a 38 miliardi l’anno, un aumento di circa 12 miliardi insomma. L’obiettivo prefissato è di avviarsi verso un incremento del 2% del Pil.

Con questa decisione, l’Italia ha dato seguito agli accordi sottoscritti nel 2014 in un vertice con i Paesi Nato, dove si è stabilito di raggiungere un certo aumento delle spese destinate alla Difesa entro il 2024. Esprimono profonda soddisfazione, intanto, il Governo e lo stesso Mario Draghi, con quest’ultimo che si era detto favorevole a questa ipotesi già in occasione del discorso alla Camera del 1° marzo.

Tra chi ha mostrato invece disappunto per l’approvazione dell’ordine del giorno di ieri, spunta Europa Verde, forza politica ambientalista e pacifista, che così ha commentato: “I 27 Paesi dell’Ue, già oggi secondo i dati del SIPRI di Stoccolma, spendono 233 miliardi di dollari all’anno in spese per armamenti, più del triplo di quanto spende la Russia”. Per quanto riguarda le spese militari, l’Italia sarebbe al quinto posto in Europa e ad un passo dalla top 10 mondiale.