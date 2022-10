Spedizione punitiva: 15enne picchiato da quattro altri minori, indagini in corso

Ascolta questo articolo

Poteva avere un bilancio ancora più grave l’episodio che è avvenuto nella serata dell’8 ottobre a Brindisi, nella centralissima piazza Matteotti, proprio dinanzi a Palazzo di Città. Secondo quanto riferisce SenzaColonne News, un 15enne sarebbe stato picchiato da altri 4 minori, ragazzini di età compresa tra 15 e 16 anni, quindi coetanei della vittima. Dai primi riscontri pare che il gruppo abbia organizzato una sorta di spedizione punitiva nei confronti del malcapitato.

Nonostante la presenza di decine e decine di persone, proprio mentre stava per cominciare l’orario della movida, all’improvviso c’è stato un alterco tra un gruppo di ragazzini. Dopo uno scambio di battute al vetriolo, pare che la situazione si fosse in qualche modo placata, ma è dopo che è successo quello che nessuno si sarebbe aspettato. Alcuni partecipanti alla baraonda si erano allontanati, quando in 4 hanno visto il ragazzino che era solo e quindi sono passati all’azione, accerchiandolo. Da lì alla violenza il passo è stato quasi immediato.

Aggredito a pugni in faccia

Il 15enne è stato quindi preso a pugni in faccia. Pugni talmente tanto violenti da spaccargli il setto nasale: il 15enne è stato portato d’urgenza presso l’ospedale Antonio Perrino di Brindisi, dove è stato preso in consegna dai sanitari che gli hanno prestato tutte le cure necessarie. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri.

I militari dell’Arma del comando provinciale stanno indagando sull’episodio: la zona si trova in pieno centro per cui è disseminata di telecamere, per cui non è escluso che i responsabili dell’episodio possano in qualche modo essere individuati nei prossimi giorni. Non è il primo caso del genere che accade a Brindisi, e in generale in Italia, dove sta preoccupando il crescente episodio delle baby gang. Secondo le forze dell’ordine l’episodio di Brindisi non è legato ad una baby gang, ma a un fatto isolato.

Certo, la crescente violenza tra i più giovani preoccupa, e non poco, i residenti. Visti i numerosi episodi di bullismo e violenza, le forze dell’ordine a Brindisi hanno aumentato i controlli, soprattutto durante le sere del weekend. Sul caso in questione, quindi, non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti.