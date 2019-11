Specchia-Presicce: auto prende fuoco durante la corsa

Cosa ne pensa l’autore

Sonia Verardo - Non è un caso frequente vedere un’auto avvolta dalle fiamme mentre è in corsa per una qualsiasi destinazione. Fortunatamente per il proprietario, la situazione non è degenerata grazie all'aiuto della signora che ha tentato in tutti i modi di segnalare il pericolo. Non oso immaginare se solo quella donna non fosse passata da quelle parti. Ma, grazie al Cielo, ogni tanto, qualche "colpo di fortuna nella sfortuna" ci giunge dall'alto.