Specchia Gallone, Sonia accoltellata dall’ex, parla la suocera: "aveva detto che avrebbe fatto una strage"

Cosa ne pensa l’autore

Katia Lenti - Ennesimo femminicidio e siamo solo a inizio 2021. Non ci sono parole per descrivere questa mattanza che non si ferma. E' assurdo pensare che una donna, con una vita e dei sogni davanti, debba morire barbaramente solo per la fine di una relazione non accettata dal suo carnefice. Riposa in pace Sonia.