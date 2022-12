Spaventoso incidente tra le provinciali: muore un anziano, ferita un’altra persona

Ascolta questo articolo

Tornano a macchiarsi di sangue le strade attorno alle frazione brindisina di Tuturano, che questo pomeriggio sono state teatro di un altro spaventoso incidente stradale avvenuto all’incrocio tra le provinciali 79 e 82. Una collega Brindisi a Tuturano, mentre l’altra San Pietro Vernotico a Mesagne. Questa volta ad essere coinvolte nel sinistro sono state una Chevrolet Matiz condotta da un 82enne originario di Squinzano (Lecce) e un Nissan Qashqai. La dinamica è ancora da ricostruire con precisione.

Da una prima, sommaria ricostruzione dei fatti, i due veicoli avrebbero improvvisamente impattato tra di loro. Il Qashqai si sarebbe quindi ribaltato su un lato della carreggiata abbattendo anche un lampione della pubblica illuminazione. Sul posto sono immediatamente giunti i soccorsi con le ambulanze del 118 e una squadra dei Vigili del Fuoco del comando provincia di Brindisi.

Persone incastrate nelle lamiere

I “Caschi Rossi” hanno dovuto faticare e non poco per estrarre le persone dagli abitacoli delle lamiere. Sono apparse sin da subito molto gravi le condizioni dell’82enne, trasportato d’urgenza e in codice rosso presso l’ospedale Antonio Perrino di Brindisi. Per lui purtroppo non vi è stato nulla da fare.

L’uomo è deceduto in ospedale. La Matiz ha terminato la sua corsa su un’isola spartitraffico. Meno gravi le condizioni del conducente del Nissan, che ha riportato invece diverse fratture: le sue condizioni non destano preoccupazioni per la sua vita. Il sinistro è stato rilevato dagli agenti della Polizia Locale di Brindisi al comando di Antonio Orefice.

Il personale della ditta “Tarantini” di San Pietro Vernotico si è occupato di rimuovere i detriti dalla carreggiata e a rimuovere gli stessi veicoli incidentati. Soltanto cinque giorni fa, nello stesso punto, un altro 78enne originario di Brindisi aveva perso la vita sempre a seguito di un tragico incidente stradale. Nelle prossime ore si potranno conoscere ulteriori dettagli su quest’altra tragedia che ha colpito la provincia di Brindisi.