Sparatoria durante festa al bar: morto 23enne, arrestato un cittadino albanese

Ascolta questo articolo

Tragedia nella serata di ieri 16 settembre a Turbigo, in provincia di Milano, dove vi è stata una sparatoria nei pressi di un bar. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale e nazionale, una rissa è scoppiata durante una festa tra persone di nazionalità albanese. Tutto sembrava procedere normalmente, il classico venerdì sera con serata, quando all’improvviso è scoppiato un litigio tra due giovani. L’alterco sarebbe avvenuto inoltre per futili motivi.

Durante la concitazione, un 34enne, di nazionalità albanese, ha esploso dei colpi di pistola contro due connazionali. Erano le ore 23:30 quando alla sala operativa del 112 è giunta la chiamata con cui si chiedevano soccorsi in via Allea Comunale a Turbigo, proprio a causa della lite scoppiata. All’arrivo dei militari e dei sanitari del 118 la situazione appariva già seria.

Morto 23enne, ferito 30enne

Secondo una prima, sommaria ricostruzione dei fatti operata dalle forze dell’ordine, il 34enne albanese avrebbe cominciato ad esplodere dei colpi di pistola all’indirizzo del 30enne, poi rimasto per l’appunto ferito al polpaccio. A questo punto i presenti hanno accerchiato l’aggressore, che ha cominciato a sparare nuovamente.

Proprio in questo frangente un 23enne è stato colpito alla carotide. Nonostante egli sia stato trasportato d’urgenza presso il Pronto Soccorso dell’ospedale di Legnano, è qui deceduto dopo alcune ore a causa delle gravi lesioni riportate. I carabinieri sono riusciti ad arrestare poco dopo l’aggressore.

Il ferito al polpaccio è stato ricoverato in codice giallo all’ospedale di Busto Arsizio. Durante le fasi di contenimento, il 34enne arrestato è stato ripetutamente percosso da parte dei partecipanti alla festa, la circostanza ha quindi consentito ai carabinieri di bloccarlo in pochissimo tempo. L’arma utilizzata è una pistola calibro 6,35 smarrita nel 2017 in provincia di Como. Nelle prossime ore si potranno conoscere sicuramente ulteriori dettagli sul delitto avvenuto nel milanese, sul caso comunque continuano le indagini dei carabinieri di Legnano.