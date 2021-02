Sparano "per noia" ai passanti e contro un’autovettura: guai per due minori nel brindisino

Avrebbe potuto avere gravi conseguenze il gesto di alcuni ragazzini a Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, i quali hanno esploso dei pallini con una pistola a gas Co2 per strada. Secondo quanto riferiscono i media locali, i giovanissimi, forse per noia, hanno cominciato a sparare contro un’autovettura, mentre in seguito ad un gesto simile, mentre sparavano dal balcone, sulla strada hanno colpito una ragazza che con un’amica stava transitando sul posto. Ad allertare i carabinieri sono stati alcuni residenti, che si sono accorti di quello che stava succedendo. Il primo episodio si sarebbe verificato nella giornata del 28 gennaio.

Qui tre minorenni avrebbero sparato i pallini appunto contro l’auto, procurando dei danni per un ammontare di 500 euro. La proprietaria del veicolo ha chiamato i carabinieri, che hanno quindi raggiunto i minori chiedendo spiegazioni di quanto avevano appena fatto. I militari non hanno potuto far altro che identificarli, allertando subito i genitori, che si sono recati con i propri i figli in caserma per ottemperare alle formalità del caso. In quella sede è stato stabilito anche l’ammontare del danno.

Il secondo episodio: gli spari dal balcone

Il secondo episodio simile si verificò la sera del 4 febbraio. In quella circostanza due dei minori che erano stati già fermati per gli spari contro la macchina, hanno preso la stessa pistola a gas cominciando a sparare sulla strada dal balcone. Qui è stata appunto colpita la ragazzina minorenne che stava passeggiando tranquillamente con un’amica. La giovane si è subito accorta che un corpo contundente l’avesse colpita all’altezza dell’occhio.

Questione di millimetri e la ragazzina avrebbe potuto subire serie conseguenze anche alla vista. Il pallino ha colpito la fronte a quattro centrimetri dall’occhio. Capendo di aver colpito qualcuno i due si sono rintanati in casa, chiudendo immediatamente la finestra. Il movimento però è stato notato, tanto che in tarda serata i genitori della vittima si sono recati dai carabinieri per sporgere regolare denuncia. A questo punto i militari hanno agito in maniera più decisa.

Considerato la reiterazione del reato, si sono recati nell’abitazione indicata e hanno effettuato una perquisizione all’indirizzo dei due ragazzi. In casa è stata ritrovata la pistola a gas Co2 utilizzata per sparare sia contro l’auto che contro i passanti. Si trattava di una semiautomatica , priva di marca e tappo rosso. La ragazzina colpita, invece, è stata trasportata presso il pronto soccorso dell’ospedale Camberlingo di Francavilla Fontana, dove è stata gudicata guaribile in 30 giorni. La giovane ha riportato un “trauma contusivo escoriato regione frontale destra”.