Tragedia sfiorata la notte scorsa a Sonnino, in provincia di Latina. Un 28enne del posto ha cercato di uccidere i genitori con una motosega. Arrestato dai carabinieri, dovrà rispondere dei reati di tentato omicidio, maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale.

Sulla base delle prime informazioni apprese, intorno all’1:30 di notte il giovane, è rientrato nell’abitazione in cui viveva insieme alla madre e al padre, completamente ubriaco, aggredendoli sotto gli effetti dell’eccessiva quantità di alcol assunto.

La ricostruzione della tragedia sfiorata

Tra i tre è nata una discussione, scaturita per futili motivi, che in breve tempo si è scaldata. Le grida dei due anziani spaventati e quelli del ragazzo alterato hanno fatto sì che i vicini di casa, allarmati, chiamassero il Numero Unico delle Emergenze 112, con la richiesta urgente d’intervento per lite in famiglia.

L’uomo ha minacciato di morte i genitori e, al culmine della lite, ha afferrato una motosega, cercando di attivarla con il chiaro intento di ucciderli, scagliandosi contro di loro. Per fortuna, proprio in quei momenti, nell’abitazione hanno fatto irruzione i carabinieri di Sonnino e quelli della stazione Prossedi e del Norm-aliquota radiomobile di Terracina, che lo hanno bloccato, disarmandolo.

Così facendo, hanno impedito che potesse accadere il peggio. Il 28enne ha opposto resistenza in tutti i modi, ma alla fine è stato tratto in arresto in flagranza dei reati di “tentato omicidio”, “maltrattamenti in famiglia” e “resistenza a pubblico ufficiale”. Espletate le formalità di rito, il 28enne è stato ristretto nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo, comparendo davanti all’Autorità Giudiziaria che si esprimerà sui reati di cui è accusato.

Entrambi i genitori, seppur comprensibilmente sotto choc per il comportamento del figlio, fortunatamente stanno bene e l’intervento dei carabinieri ha impedito che l’episodio potesse culminare in tragedia.Il ragazzo era stato già denunciato in passato per minacce nei confronti dei familiari.