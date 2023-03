Un pomeriggio di gioia, divertimento e goliardia con gli amici può, a volte, terminare nel modo peggiore possibile. È proprio questa la sorte accaduta a due ragazzini di 15 e 17 anni che sono stati travolti dal treno in corso mentre stavano attraversando i binari alla stazione di Sondrio mentre stavano per tornare a casa. Una tragedia terribile davanti agli occhi degli amici. Qui proviamo a ricostruire quei tragici momenti.

Dopo le due sorelle che tornavano dalla discoteca, un po’ di tempo fa, travolte e uccise dal treno, un’altra tragedia coinvolge giovani alla stazione ferroviaria. Il fatto è accaduto alla stazione di Berbenno in Valtellina nella giornata di domenica 12 marzo quando i due ragazzini di 15 e 17 anni, hanno attraversato i binari rimanendo travolti e uccisi dal treno in corsa.

Il treno sarebbe partito da Tirano intorno alle 17.08 e avrebbe dovuto arrivare a Milano alle 20.40, ma sicuramente ci sono stati dei ritardi e dei blocchi a seguito di questa immane tragedia accaduta. I due ragazzini, insieme ad altri amici, stavano tornando a casa a Sondrio dopo aver trascorso insieme il pomeriggio al luna park di Brenno, trovando però la morte.

I due amici, insieme alla comitiva, hanno provato, nonostante la presenza del sottopasso, a scavalcare il muro che separa la strada statale 38 con tratta ferroviaria in modo da raggiungere il marciapiede della stazione. Mentre il resto della comitiva non ha avuto problemi ed è riuscita senza intoppi a passare dall’altra parte della barricata, per i due ragazzini l’impatto è stato fatale, forse anche perché si sono attardati troppo.

Il macchinista del treno ha fatto di tutto per evitare l’impatto, ma è stato talmente violento che i due amici sono stati sbalzati per metri con il resto della comitiva ad assistere impietriti alla scena. Al vaglio la dinamica da parte degli inquirenti per capire cosa sia accaduto. Tutte le ipotesi sono aperte, compreso un gioco finito male.