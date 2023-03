Sniffa cocaina in chiesa e posta il video sul web, chi è l’autore del gesto

Ha sniffato cocaina in una chiesa, approfittando di un momento in cui l’edificio sacro era vuoto, ed ha ripreso il gesto in un filmato che ha in seguito postato su Tik Tok. Il video, diventato presto virale, rischia ora di portare una denuncia per vilipendio al protagonista del gesto, avvenuto ad Orbetello.

Il fatto è avvenuto qualche giorno fa. L’uomo è entrato nella chiesa di Orbetello, in provincia di Grosseto, in un momento in cui non si stava svolgendo la Messa, ed era quindi vuota. L’edificio rimane sempre aperto, anche al di fuori degli orari previsti per il rito, per consentire ai fedeli di entrare e pregare liberamente. Aveva intenzioni completamente diverse invece il protagonista dell’increscioso filmato, che ha iniziato ad essere condiviso anche su whatsapp tra le persone del luogo.

Il colpevole è entrato in chiesa con il suo cane, che si può vedere vagare tra le panche all’inizio del video e che richiama a sé dicendo “Bella vieni qua“. Si vede poi l’uomo, con cappello in testa e sciarpa intorno al collo, mentre prepara la sostanza stupefacente sullo lo schienale dell’inginocchiatoio davanti a sé.

Poi avvicina un pezzo di carta arrotolato, forse una banconota, e si riprende mentre sniffa la sostanza, riprendendo una veduta della chiesa che non lascia alcun dubbio sul fatto che si tratti dell’edificio sacro di Orbetello. Non c’è dubbio neanche sull’identità dell’autore del gesto, dato che ha ripreso in piena vista la sua faccia nel filmato. “Wow“, dice nel video tirando un sospiro soddisfatto dopo aver ingerito la cocaina. Nella seconda parte del video si sente parlare con qualcuno dei progetti del weekend, e mimare poi il gesto della sniffata.

Si tratta, secondo quanto riportato da Il Tirreno, si tratterebbe di un uomo senza fissa dimora, che sarebbe originario del Piemonte, ma che da qualche tempo si è stabilito ad Orbetello e viene spesso visto insieme al suo cane. Il suo profilo Facebook lo vede definirsi come “un avventuriero libero e anarchico“, che adesso rischia una denuncia per vilipendio luogo di culto.