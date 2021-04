Smonta e ruba i fari delle Fiat 500: denunciato un 42enne a Napoli

Smontava e rubava i fari delle automobili, tutte esclusivamente di marca Fiat 500. Un 42enne è stato denunciato dagli agenti della Polizia di Stato a Napoli per furto aggravato, dopo essere stato colto in flagranza di reato mentre cercava di aprire alcune automobili in via Giovanni di Porzio, nei pressi del Centro Direzionale del capoluogo campano.

Già nei giorni scorsi, nella stessa zona, alcuni residenti avevano denunciato il furto dei fari posteriori delle loro Fiat 500, per cui le forze dell’ordine hanno deciso di vederci chiaro, effettuando un apposito servizio di controllo. Nella giornata di venerdì 2 aprile i poliziotti hanno notato il soggetto che si aggirava furtivamente tra le auto.

A questo punto gli agenti hanno osservato bene i suoi movimenti, per poi accorgersi che cercava di forzare le portiere. Immediatamente i poliziotti, giunti dal commissariato Vasto-Arenaccia, sono intervenuti e hanno cercato di bloccare il malfattore. Dopo un breve inseguimento per le strade di Napoli sono riusciti a prenderlo: portato in commissariato è stato interrogato, e al termine delle formalità di rito denunciato così come previsto dalla legge. Inoltre il 42enne è stato sottoposto a perquisizione personale.

Trovati arnesi da scasso

Durante i controlli, l’uomo è stato trovato in possesso di arnesi da scasso adatti a rompere le portiere delle auto. Per questo per lui è scatta anche la denuncia per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. Sul caso sono comunque ancora in corso le relative indagini, anche perché si teme che il 42enne possa essere lo stesso individuo che qualche giorno addietro è stato ripreso da un cittadino mentre rubava i fari posteriori di una Fiat 500. La corportatura, così come il vestiario, corrisponderebbero a lui, ma al momento è tutto da vedere.

Non si sa con precisione perché il 42enne scegliesse proprio i fari delle 500. Secondo quanto riferisce Fanpage, forse tali pezzi sono più facili da smontare rispetto a quelli di altri automobili. Essendo molto vasta la presenza di Fiat 500 in Italia, è anche molto probabile che sia più facile trovare e vendere i ricambi. Il furto di fari degli scorsi giorni sarebbe stato commesso presso il rione Fuorigrotta.

Sul caso si potranno conoscere sicuramente ulteriori particolari nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni. Per motivi di privacy preferiamo non rendere note le generalità della persona denunciata. Da quanto si apprende il 42enne era persona già conosciuta alle forze dell’ordine per alcuni precedenti di polizia.