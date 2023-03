Ascolta questo articolo

Una passeggiata culturale animata nell’affascinante area del Castello di Proh, in provincia di Novara, per scoprire monumenti, storia, natura. È la proposta organizzata nei pomeriggi delle domeniche 5, 12, 19 marzo 2023 della Fondazione UniversiCà che gestisce il grande compendio con edificio sforzesco tra pianura e prime colline del Monteregio, in un’area di particolare bellezza dell’Alto Piemonte.

Durante gli appuntamenti il pubblico sarà condotto da una guida escursionistica ambientale e da operatori culturali in un itinerario a tappe della durata di circa due ore. Durante il tragitto una narrazione raccontata, e in alcune occasioni teatralizzata, su mille anni di avvenimenti tra incastellamenti, curiosità naturalistiche e ambientali, personaggi, momenti di vita, leggende.

Per prendere parte agli appuntamenti, con posti limitati, è richiesta la prenotazione sul sito www.castellodiproh.it o contattando la Fondazione UniversiCà al numero 0321-231655. Il contributo di partecipazione va dagli 8 ai 10 euro a persona, a seconda delle modalità di prenotazione.

L’itinerario è di facile percorribilità e anche gli amici a quattro zampe sono i benvenuti. Durante le tappe si toccheranno luoghi simbolo: il Castello sforzesco, luogo di delizie e che ha visto il passaggio di numerose proprietà e destinazioni d’uso; i resti dell’antico Castrum del Xi secolo; l’area della Chiesa di San Silvestro e il parco.

Il Castello di Proh è facilmente raggiungibile per una gita fuori porta grazie alla vicinanza all’uscita autostradale di Novara Ovest. Si trova a circa un ora da Milano e un’ora e un quarto da Torino. Il maniero è icona del territorio, ripreso in campagne pubblicitarie dell’Agenzia turistica locale e protagonista anche di servizi sui canali Rai.

Il Castello e il suo parco, mai aperti al pubblico, sono in fase di restauro e riqualificazione, grazie alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Al termine dei lavori saranno fruibili completamente e in maniera continuativa e costituiranno il “cultural park delle Colline Novaresi”. La Fondazione UniversiCà gestisce anche altri luoghi della cultura in Alto Piemonte che ha valorizzato nel corso degli anni.