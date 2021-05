Silvio Berlusconi, è giallo sulle sue condizioni di salute: il ricovero e l’infezione post Covid

C’è una sorta di mistero sulle condizioni di salute di Silvio Berlusconi, che attualmente si trova ricoverato presso il Policlinico San Raffaele di Milano per alcuni accertamenti. Una diagnosi alquanto generica, che non convince a pieno. Stando alle informazioni provenienti dagli ambienti di Forza Italia, l’ex Premier – che è entrato in ospedale lo scorso 11 maggio e non si sa quando uscirà – sarebbe alle prese con gli effetti nefasti del cosiddetto “long Covid“.

Il “long Covid” è una sindrome che colpisce molti ex malati di Covid-19. Ormai negativizzati, questi pazienti non presentano più i sintomi gravi della malattia acuta, ma lamentano una serie di disturbi più o meno invalidanti come tachicardia, spossatezza, senso di confusione e spaesamento, affanno, estrema debolezza e addirittura, in taluni casi, difficoltà nel parlare. Si tratta degli strascichi che il Coronavirus pare lasci spesso in eredità a chi ha avuto una carica virale molto alta.

I dubbi del “Sole 24 ore” e le dichiarazioni di Matteo Salvini

Vista l’età di Silvio Berlusconi e visti anche i suoi pregressi problemi di salute, preoccuparsi dunque è lecito. Ma non è tutto. Stando a quanto scrive “Il Sole 24 ore”, infatti, l’ex Presidente del Consiglio sarebbe alle prese anche con un’infezione intestinale causata sempre dal temibile virus.

Il suo, insomma, sarebbe un quadro clinico alquanto complicato, con diverse patologie concomitanti che rendono più difficoltose e complicate le cure. In attesa di un comunicato ufficiale che faccia chiarezza sulle reali condizioni di salute dell’imprenditore di Arcore, a fornire nuove informazioni ci ha pensato l’amico e collega Matteo Salvini.

Poco fa, infatti, il premier della Lega ha fatto sapere di aver ricevuto una chiamata di Berlusconi dall’ospedale che si complimentava con lui per la decisione presa dal gup di Catania, che ha deciso per un non luogo a procedere nel caso Gregoretti che vedeva Salvini imputato. “Mi ha chiamato Berlusconi, non sta benissimo ma ne uscirà” ha fatto sapere l’ex Ministro poco fa, intervenendo nel programma radiofonico “Un giorno da pecora”.