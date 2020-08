"Signore, avete perso un frigo": il sindaco lo riporta a casa del proprietario. Multato

Sono tanti i comuni italiani che prendono molto sul serio la raccolta differenziata, ma soprattutto lo smaltimento di oggetti ingombranti, come lavatrici o frigoriferi. Prodotti che possono seriamente provocare gravi danni alla salute dell’ecosistema. Lo sa molto bene il sindaco di Gerre de’ Caprioli, una piccola cittadina in provincia di Cremona, in Lombardia.

Il sindaco infatti ha di recente pubblicato un episodio abbastanza singolare, ma che sia da esempio a chi voglia commettere atti del genere. Un uomo di un paesino vicino Gerre aveva abbandonato il proprio elettrodomestico (un frigorifero per la precisione) nei pressi della discarica, in maniera ovviamente del tutto illecita.

L’uomo in questione infatti non aveva intenzione alcuna di trasportare il suo elettrodomestico in una stazione di riciclaggio apposita, ragion per cui è stato in poco tempo intercettato dalle telecamere della zona, che hanno ripreso la scena. Tramite le immagini delle telecamere si è avuto modo infatti di risalire alla targa dell’uomo e tramite quella anche alla sua abitazione, e qui inizia il racconto del sindaco.

Michel Marchi, sindaco di Gerre, racconta: “Come vedete abbiamo trovato ieri questo frigorifero abbandonato davanti alla discarica. Però fortunatamente le telecamere hanno ripreso il veicolo che lo ha trasportato e quindi questo nuovo servizio consiste nel fatto che gli abbiamo lasciato una piccola dedica e adesso glie lo riportiamo a casa“.

Il frigo in questione è stato poi corredato da una scritta molto eloquente: “Caro signore, ti è scivolato il frigo davanti alla discarica di Gerre. Per fortuna ti abbiamo visto e te lo riportiamo. Poi ti mando anche la multa“. In poco tempo quindi, il proprietario del frigo si è ritrovato ancora con il suo elettrodomestico ingombrante e guasto, ma questa volta affiancato da una multa anche molto salata, per aver abbandonato in maniera illecita un rifiuto del genere.

Michel Marchi conclude il suo video su Facebook, incassando anche gli applausi dei suoi concittadini: “L’attenzione alla gestione dei rifiuti è fondamentale“.