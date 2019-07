Siena, riprendeva con una GoPro sotto le gonne delle bambine: 58enne arrestato

La terribile vicenda è avvenuta nel centro commerciale di Poggibonsi, in provincia di Siena, dove un uomo di 58 anni è stato arrestato con l’accusa di detenzione e produzione di materiale pedopornografico dopo essere stato fermato dalla polizia che, giunta sul posto in borghese, non solo ha colto l’uomo sul fatto, ma anche scoperto filmati risalenti ad altri centri commerciali della zona.

Ad insospettirsi su quanto stava accadendo sono stati alcuni dipendenti di un negozio di vestiti all’interno del centro commerciale di Poggiobonsi, che hanno notato l’avvicinarsi sospetto del 58enne a numerose bambine, mentre fingeva di parlare al telefono o a dimostrarsi interessato all’acquisto del vestiario.

I poliziotti sono subito giunti in borghese presso il negozio in questione ed hanno osservato i movimenti dell’uomo, fino al suo avvicinarsi pericoloso ad una delle bambine presenti nel centro commerciale. La polizia ha così fermato e perquisito il 58enne e ha scoperto, dentro la tracolla che indossava, una action camera GoPro. Il 58enne aveva collegato alla telecamera un prolunga molto sottile, quasi impercettibile, che riproduceva le immagini in tempo reale nel proprio cellulare. L’uomo si avvicinava alle bambine ed introduceva questa prolunga sotto alle loro gonne.

La perquisizione

Tra le immagini che la polizia ha trovato all’interno della telecamera è stato possibile riconoscere anche altri centri commerciali della zona, facendo intuire quindi che il 58enne non fosse nuovo a questi terribili atti.

Dopo l’arresto dell’uomo per detenzione e produzione di materiale pedopornografico, è stata perquisita la sua casa nel fiorentino, e all’interno sono stati rinvenuti altri materiali pedopornografici che hanno peggiorato ulteriormente la sua posizione. Il 58enne, di cui non si conosce l’identità, se non il fatto che sia un impreditore, è stato portato al carcere di Sollicciano e, dopo la convalida dell’arresto, è stato ora condotto agli arresti domiciliari mentre le indagini continuano.