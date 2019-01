Siena, 16enne avvisa l’amica di volersi suicidare: salvata dal pronto intervento della Polizia

Un vero lavoro di squadra quello fatto dall’amica della 16enne e dalla Polizia di Stato di Siena, che grazie alla rapidità della prima nel chiamare il 113 e alla professionalità degli ultimi nell’agire, sono riusciti a mettere in salvo la ragazzina dal gesto estremo. La 16enne era già seguita dagli assistenti sociali per alcuni problemi personali, ma nessuno avrebbe mai pensato che sarebbe arrivata a compiere un gesto tanto estremo.

La Polizia, divisa in due gruppi in caso la 16enne avesse scelto di gettarsi dal ponte sul quale è stata ritrovata, è riuscita fortunatamente ad afferrarla per la felpa prima che compisse il gesto estremo, per poi portarla in ospedale. La giovanissima si trova ora con gli assistenti sociali, alle cui cure è stata affidata. Una storia che sarebbe potuto finire in un modo tragico, ma che fortunatamente trova un lieto fine.

Salvata dall’amica e dalla Polizia

La 16enne della provincia di Siena aveva da poco chiamato una sua amica a cui aveva rivelato di volerla fare finita. La ragazzina, allarmata dalle parole appena sentite, ha avuto la prontezza di avvisare subito il 113, che si è messo all’opera per rintracciare la 16enne.

Dopo poco tempo, è stata ritrovata la ragazza seduta su uno dei piloni che sorregge una passerella pedonabile sul ponte della strada di Pescaia. La 16enne è stata ritrovata seduta lì, mentre piangeva. Rapido l’arrivo della Polizia di Stato, che si è divisa in due gruppi: uno si è recato sotto al ponte, per poter parlare con la 16enne, distrarla ed intervenire nel caso avesse deciso di compiere il terribile gesto; un secondo gruppo – invece – è rimasto alle spalle della giovane, con lo scopo di afferrarla non appena si fosse distratta.

Fortunatamente, il piano è riuscito alla perfezione e, mentre il gruppo sottostante consolava la ragazza, il secondo gruppo di poliziotti è riuscito ad afferrarla per la felpa e a metterla così in salvo. La 16enne è stata subito portata in ospedale, dove sono stati chiamati anche i suoi familiari e gli assistenti sociali, che ora si occuperanno di lei.