Si tuffa in mare e batte la testa: giovane 17enne trasferito in ospedale in codice rosso

Doveva essere una domenica come tante altre, la scelta di andare a mare per trovare un pò di refrigerio dal caldo africano di questi giorni che ha fatto lievitare la colonnina della temperatura. Un giovane 17enne si è tuffato in mare dalle terrazza di un noto stabilimento balneare di Palermo ed ha battuto rovinosamente la testa.

Chissà cosa lo ha portato a fare quel tuffo così pericoloso. Forse la leggerezza o forse il giovane, che ora versa in condizioni gravissime in ospedale, non era a conoscenza del fatto che proprio in quel punto il fondale è molto basso. Quindi sarebbe stato davvero un rischio, per non dire un suicidio, lanciarsi da quell’altezza.

Stando alle prime dichiarazioni riportate da alcuni bagnanti e testimoni della scena, le condizione del giovane sono apparse subito molto gravi: “In acqua sembrava paralizzato“. Il drammatico racconto prosegue: “Per fortuna c’erano dei poliziotti davanti al Charleston (il lido balneare ndr) che lo hanno soccorso subito quindi lo hanno affidato alle cure dei sanitari del 118“.

Dopo aver ricevuto un primo soccorso sul posto dai medici ed infermieri intervenuti, il ragazzo è stato trasferito in codice rosso all’ospedale Villa Sofia del capoluogo siciliano. Un testimone riferisce: “Il ragazzo parlava, ma sembrava non avere sensibilità dalla testa in giù”. Inutile dire che chi ha assistito alla scena ora è davvero e comprensibilmente molto turbato e scosso.

I pensieri di tutti quelli della nota località balneare, del lido e della comunità marinara sono tutti rivolti al ragazzo, nella speranza che le sue condizioni possano migliorare. Secondo le prime indiscrezioni, l’impatto con il fondale marino avrebbe provocato al giovane una frattura della colonna. Ulteriori accertamenti diagnostici chiariranno nelle prossime ore la gravità del quadro clinico generale del 17enne.

Sono in tanti ora a domandarsi il perché di un tale gesto, ma soprattutto se tutto ciò poteva essere evitato.