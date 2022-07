Si stacca un seracco di ghiaccio sulla Marmolada: almeno 6 morti

Ascolta questo articolo

Dramma nella giornata di oggi 3 luglio sulla Marmolada, montagna situata tra le regioni di Veneto e Trentino, precisamente tra le province di Trento e Belluno. Secondo quanto si apprende dalla stampa nazionale, un seracco di ghiaccio (massa composta da neve e ghiaccio) si è improvvisamente staccata dalla vetta della montagna scendendo a grande velocità verso valle e travolgendo un gruppo di escursionisti che si trovavano in zona.

Il crollo sarebbe avvenuto tra Pian dei Fiacconi e Punta Penia, lungo la via normale che porta in vetta. Immediatamente sono scattati i soccorsi, anche perchè altre persone hanno visto staccarsi improvvisamente la massa di ghiaccio che ha travolto gli escursionisti. Il primo bilancio sarebbe comunque drammatico e parla di almeno 6 morti e 8 feriti, tra cui uno in gravissime condizioni.

Valanga improvvisa

Al momento in cui scriviamo i corpi delle persone decedute sarebbero stati estratti dalla neve ma non sarebbero ancora stati portati a valle. Le persone ferite sono state trasportate in vari ospedali del Trentino e del Veneto. Drammatiche le testimonianze di chi da lontano ha visto la valanga staccarsi.

“Abbiamo sentito un rumore forte, tipico di una frana, poi abbiamo visto scendere a forte velocità a valle una specie di valanga composta da neve e ghiaccio e da lì ho capito che qualcosa di grave era successo. Col binocolo da qui si vede la rottura del serracco, ed è probabile che si stacchi ancora qualcosa” – così ha riferito a TgCom24 un responsabile del Rifugio Castiglioni Marmolada.

Altri gruppi di escursionisti sono stati portati a valle per ragioni di sicurezza. Ben cinque elicotteri stanno sorvolando la zona per tenere sotto controllo la situazione e cercare eventuali dispersi. Sul luogo del dramma è operativo anche un elicottero della Protezione Civile della Regione Veneto. Altri dettagli si conosceranno sicuramente nelle prossime ore.