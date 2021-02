Si stacca un masso dalla montagna: 68enne muore schiacciato nella sua auto

Una terribile tragedia si è verificata nella mattinata dell’8 febbraio nel territorio comunale di Civo, in provincia di Sondrio, precisamente sulla strada provinciale 10 nel tratto compreso tra Caspano e Cevo. Secondo quanto riferiscono i media locali, un uomo di 68 anni è morto in seguito allo staccarsi di un masso da una montagna. Il grosso pezzo di pietra e caduto giù dal monte finendo proprio sulla strada: in quel momento l’uomo stava transitando con la sua vettura di sotto, per cui il masso ha colpito l’auto. Il veicolo è stato ridotto ad un ammasso di lamiere nella parte del cofano anteriore. Il tetto dell’auto è stato completamente sfondato, così come si vede bene dalle immagini diffuse da Prima Como.

Al momento sono ancora in corso le indagini per capire che cosa sia successo e cosa abbia provocato la caduta del masso. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi. I Vigili del Fuoco hanno proceduto ad estrarre dalle lamiere il corpo della vittima, per la quale ormai non vi era più nulla da fare già all’arrivo dei sanitari del 118. I carabinieri hanno proceduto ad effettuare i rilievi del caso, andati avanti per diverso tempo. Per motivi di privacy le generalità della vittima non sono state rese note.

Zona interdetta al traffico

Tutta la zona della strada provinciale 10 interessata dall’incidente è stata chiusa al traffico per tutto il tempo necessario agli investigatori di poter eseguire i rilievi. Come si vede dalle foto che circolano in Rete e pubblicate dai giornali locali, il masso caduto è davvero molto grande. Nell’incidente non sono stati coinvolti altri veicoli.

L’arteria stradale in questione è conosciuta come strada provinciale dei Cech. Il dramma pare si sia consumato poco dopo le 11:00 del mattino. Non appena è stata colpita l’auto si è fermata, rimandendo praticamente quasi al centro della carreggiata. Come già detto in apertura i danni all’auto sono consistenti, in quanto quest’ultima è andata completamente distrutta a causa della violenza dell’impatto.

La strada provinciale 10 è un tratto stradale di montagna, come tanti ce ne sono in Italia. “Nel territorio di Civo (So) un grosso masso si è staccato dalla montagna ed è finito sull’unica auto che transitava sulla strada provinciale dei Cech. La persona che si trovava a bordo della vettura è stata schiacciata ed ha perso la vita” – così ha confermato la notizia dell’accaduto Massimo Sertori, assessore regionale agli Enti Locali, montagna e piccoli comuni.