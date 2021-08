Si sdraia sulle rotaie mentre passa il treno: 58enne rimane illeso

Un uomo si è sdraiato nelle scorse ore sulle rotaie aspettando il passaggio del treno e dopo l’attraversamento del convoglio è rimasto miracolosamente illeso. L’autore del folle gesto è un 58enne che si era allontanato dal servizio di igiene mentale. Dopo aver vagato per ore, si è diretto alla stazione di San Giorgio Cremano.

Poteva consumarsi una tragedia, ma solo il caso o chissà che altro ha voluto che il gesto folle del 58enne non avesse delle conseguenze. Dopo il fatto, sul posto sono intervenuti gli uomini delle forze dell’ordine. Tempestivo è stato anche l’arrivo dei sanitari del 118, che hanno constato che l’uomo non aveva riportato lesioni.

Nonostante l’assenza di ferite o lesioni, i sanitari hanno disposto per il 58enne il trasferimento nel più vicino presidio ospedaliero per ulteriori accertamenti. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti sembra che l’uomo fosse ospite del locale servizio di igiene mentale. Dopo essersi allontanato dall’edificio, si sarebbe recato in stazione.

Ha atteso che arrivasse il treno per Sorrento, ha attraversato i binari, quindi il 58enne si è sdraiato sulle rotaie. Nonostante il conducente del convoglio si sia reso conto in tempo di quanto stava accadendo, non ha potuto frenare in tempo. Non gli è stato possibile nemmeno rallentare la velocità della corsa.

L’uomo sembra fosse in uno stato di semi incoscienza. Dunque non completamente in sé. Ora si deve cercare di appurare come sia stato possibile per l’uomo allontanarsi dalla struttura in cui si trovava. Non è dato sapere se l’uomo avesse l’abitudine di scappare dalla struttura o se in altre occasioni avesse fatto dei gesti simili.

Al momento però i militari stanno cercando di venire a capo della faccenda e verificare se ci sono delle responsabilità da parte di chi avrebbe dovuto vigilare sul 58enne oppure no. L’uomo è stato trasferito in ospedale.