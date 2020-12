Si schianta con l’auto contro un muretto: muore una 27enne

Una ragazza di 27 anni è deceduta nella serata di ieri 11 dicembre sulla strada provinciale che da Sava conduce a Uggiano Montefusco, in provincia di Taranto. Secondo quanto si apprende dai media locali, la giovane viaggiava a bordo della sua Ford Ka, quando, per cause ancora tutte in corso di accertamento, ha perso il controllo della vettura, andandosi a schiantare contro un muretto che costeggia la carreggiata. L’impatto è stato violentissimo, tanto che la giovane ha riportato ferite molto gravi.

Sul luogo del fatto di cronaca sono intervenuti subito i soccorsi con un’ambulanza del 118. Al loro arrivo però per la 27enne non vi era più nulla da fare. Sono stati i Vigili del Fuoco ad estrarre il suo corpo dalle lamiere. Per motivi di privacy le generalità della vittima non sono state rese note. La ragazza era originaria di Sava: nel piccolo paesino della provincia di Taranto la notizia del dramma si è sparsa subito, destando sconcerto tra gli abitanti.

Indagini in corso

Come già detto in apertura non sono ancora note le cause dell’incidente stradale che è costato la vita alla 27enne. Su tali particolari faranno adesso piena luce le indagini della Polizia Locale di Manduria, competente per territorio. L’unica cosa che al momento appare certa, è che la giovane abbia perso la vita proprio per le lesioni riportate durante l’impatto con il muretto. Sul posto gli agenti della Locale hanno lavorato per diverso tempo in modo da ottemperare a tutti i rilievi del caso.

L’emittente televisiva Canale 85 ha reso pubbliche le immagini dello schianto, in cui si vede chiaramente la Ford Ka distrutta dal violento impatto con la piccola costruzione al lato della strada. Si capisce anche la forza dell’urto guardando gli airbag della vettura che si sono aperti sia sul lato del conducente che su quello passeggeri. La giovane 27enne, unica vittima del sinistro quindi, viaggiava da sola.

Per ora sono davvero pochi i particolari che giungono su questa triste vicenda che ha colpito la provincia di Taranto. Sicuramente nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni, si potranno conoscere ulteriori dettagli sull’incidente avvenuto sulla Sava – Uggiano Montefusco. Resta l’immenso dolore della piccola comunità tarantina.