Si schianta con l’auto contro lo spartitraffico: paura per un uomo

Si sono vissuti momenti di paura nel pomeriggio del 9 agosto sulla strada statale 613, la superstrada che collega Brindisi a Lecce, dove una Volkswagen Golf è andata a sbattere contro lo spartitraffico che divide le carreggiate. Al momento sono ancora tutte da appurare le cause che hanno portato al sinistro stradale odierno. Chi ha visto la scena ha comunque pensato ad una ennesima tragedia della strada, visto che l’urto è stato molto forte.

Secondo quanto appreso dagli organi di informazione, pare che il veicolo avesse effettuato poco prima una manovra di sorpasso, durante la quale la Volkswagen sarebbe diventata incontrollabile. Il conducente dell’auto, un uomo residente a Torchiarolo, seppur abbastanza sconvolto da quanto avvenuto è rimasto praticamente e miracolosamente illeso, tanto da aver rifiuto il trasporto in ospedale. I medici del 118 lo hanno medicato sul posto.

Esplosi gli airbag

Vista la potenza dell’urto con lo spartitraffico alla vettura sono esplosi entrambi gli airbag, sia quelli dal lato del conducente che quelli del lato passeggero. Come detto il malcapitato, a parte lo spavento, non ha riportato nessun’altra conseguenza. A causa dell’incidente il traffico ha subito forti rallentamenti.

Per questo sul posto sono giunti anche gli agenti della Polizia Locale di Brindisi, che hanno rilevato il sinistro e chiuso la carreggiata soltanto salla corsia interessata dal sinistro. Si è proceduto così sino alla fine delle operazioni, l’auto è stata rimossa da un carro attrezzi della ditta Tarantini di San Pietro Vernotico.

Sempre nello stesso punto nella giornata dell’8 agosto il traffico aveva subito forti rallentamenti a causa di un incendio che si è sviluppato proprio a ridosso delle corsie della superstrada, causando anche pericolo alla circolazione stradale. Fortunatamente in quel frangente non si sono regisrati incidenti di sorta. Per motivi di privacy le generalità della persona coinvolta nel sinistro sulla superstrada non sono state rese note.