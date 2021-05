Si schianta con l’auto con il bordo rialzato della strada: morta una giovane ragazza

Non ce l’ha fatta Elisa Cesari, la giovane ragazza di 21 anni rimasta coinvolta in un terribile incidente stradale nelle prime ore del mattino di oggi 9 maggio. Erano le 4:45, quando la giovane si trovava alla guida della sua Mini Cooper nei pressi di Città di Castello, in provincia di Perugia. Per cause ancora tutte in corso di accertamento, la 21enne avrebbe perso il controllo della vettura andandosi a schiantare contro un greppo, ovvero un bordo rialzato della strada.

L’impatto è stato violentissimo, tanto che la vettura è andata completamente distrutta. Ad allertare immediatamnte i soccorsi è stato un automobilista di passaggio, che avrebbe notato in parte l’incidente. Sul posto sono intervenuti i sanitati del 118, ma tutti i tentativi di rianimare la giovane si sono rivelati inutili: la vittima è morta poco dopo il loro arrivo. Sul posto sono giunti anche i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto ad estrarre dalle lamiere la 21enne.

Città sotto shock

Elisa durante il sinistro ha riportato ferite molto gravi, che non le hanno lasciato scampo. Al momento sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della locale stazione, che vogliono vederci chiaro su quanto avvenuto questa mattina presto in Umbria. Si deve precisare, questo per dovere di cronaca, che nessun’altra auto è stata coinvolta nel sinistro.

I militari dell’Arma hanno provveduto ad effettuare i rilievi del caso subito dopo l’incidente. Forse la giovane ha avuto un colpo di sonno improvviso, che l’ha portata quindi a sbandare, oppure si è trattato di un attimo di distrazione. Sarà l’autopsia già ordinata dalla magistratura a stabilire la causa del decesso.

Luciano Bacchetta, sindaco di Città di Castello, si dice sconvolto per quanto accaduto e ha espresso tutta la sua vicinanza alla famiglia della giovane deceduta. Ogni anno purtroppo sono molti i giovani che rimangono vittima di brutti incidenti stradali, alcuni dei quali risultano anche fatali. A breve si potranno conoscere altri dettagli sull’accaduto. Nei prossimi giorni si terranno i funerali della ragazza.