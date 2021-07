Si schianta con la 500 turbo contro tre auto in sosta: alla guida un carabiniere ubriaco

Un carabiniere di Trieste si è schiantato contro alcune automobili in sosta, procurando notevoli danni ai veicoli. Dopo aver effettuato il consueto test per verificare il tasso etilico presente nel corpo, il militare, a grande sorpresa, è risultato positivo. L’Arma dei Carabinieri ha tenuto a prendere le distanze dal comportamento del militare.

Stando alla ricostruzione dei fatti, l’uomo si sarebbe messo al volante della sua utilitaria, una Fiat 500 turbo, già in stato di ebrezza. Percorrendo però via Costalunga a Trieste, è successo qualcosa che ha fatto perdere al militare il controllo del mezzo. L’automobile si è quindi indirizzata contro altre tre vetture parcheggiate regolarmente lungo la via.

I fatti sono accaduti nella notte tra sabato e domenica scorsi, ma a far notizia è il fatto che alla guida non ci fosse un comune cittadino come tanti altri, bensì un militare dell’Arma. Il giovane carabinieri, probabilmente, avrà bevuto qualche bicchieri di più durante la cena a cui aveva partecipato.

Chissà se l’ebrezza unita ad una buona dose di stanchezza ha fatto perdere all’uomo il controllo dell’auto, quindi favorire lo schianto. L’incidente che ha causato è stato molto grave, quindi impossibile per l’uomo cavarsela per chiudere un occhio da parte dei suoi colleghi. Il frastuono che si è udito nel quartiere subito dopo l’impatto ha svegliato gli abitanti della via.

In tanti, infatti, sono scesi per strada preoccupati. I cittadini hanno quindi rimproverato il mililtare per la sua condotto. Ma la reazione del ragazzo ha stupito, poiché invece di essere dispiaciuto per il danno fatto, sembra abbia replicato in malo modo. La posizione dell’Arma dei Carabinieri su quanto accaduto è molto chiara.

“Il militare risponderà per quell oche ha fatto a tutti i livelli” ha detto il comandante provinciale dei Carabinieri di Trieste, Stefano Cotugno. Quest’ultimo ha poi proseguito dicendo che un carabiniere non si deve mettere alla guida ubriaco, meno che mai rispondere in quel modo.