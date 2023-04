Si fa tatuare la frangia per coprire la calvizie, il risultato è un disastro

Un uomo calvo ha cercato di recuperare l’attaccatura dei capelli in diminuzione facendosi tatuare una frangia sulla fronte, con risultati però disastrosi che hanno fatto il giro del web, con alcuni che sollevano però dubbi sull’autenticità della vicenda. Protagonista del video è l’italiano Gianluca, 26 anni, che avrebbe deciso di visitare il suo negozio di tatuaggi locale per vedere se potevano aiutare a trovare una soluzione per la sua attaccatura dei capelli diradata.

Il giovane ha convinto la tatuatrice a riprodurre permanentemente la perduta chioma, una sorta di trovata per evitare forse una costosa procedura di trapianto di capelli, ma nel filmato che mostra il risultato finale, Gianluca rimane totalmente senza parole davanti al look ottenuto quando si trova davanti allo specchio.

Il ragazzo si è rivolto alla tatuatrice Maria Gina Altobelli, che ha postato sui social il video dell'”intervento”. Nel filmato, diventato popolarissimo su TikTok e realizzato sulle note di “Furore” di Paola e Chiara, la tattoo artist imprime i segni sulla fronte di Gianluca, realizzati tramite uno stencil, per visualizzare il motivo delle frange che lui aveva richiesto da tracciare con l’inchiostro.

Il filmato mostra poi la 30enne che intinge la “pistola” da tatuaggi nell’inchiostro e si avvicina alla fronte del cliente. “Ha sempre sognato la frangetta“, legge la didascalia del video, “ed io ho esaudito il suo desiderio“. Quando Gianluca vede però il terribile risultato allo specchio, scoppia a piangere.

Il video ha raccolto oltre 30 milioni di visualizzazioni su TikTok, ma molti utenti dubitano dell’autenticità del filmato, sottolineando come l’uomo sembri celare una risata nel momento del pianto, oltre al fatto che la pelle della fronte non sembra essere appena stata sottoposta ad un tatuaggio. Maria Gina Altobelli, in arte Gipsy.G, che ha uno studio a Fondi, in provincia di Latina, non si è ulteriormente espressa sulla vicenda, che le ha sicuramente portato una pubblicità immensa.