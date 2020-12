Si conclude l’annata dei francobolli italiani del 2020

Si avvia alla conclusione anche questo intenso anno duemilaventi per la filatelia italiana, un anno tormentato dall’emergena del coronavirus ma che non ha impedito un numero davvero enorme di uscite di francobolli secondo il calendario del Ministero dello Sviluppo Economico.

Le ultime due voci saranno in vendita il 15 dicembre 2020 con due francobolli ordinari stampati in formato adesivo ed appartenenti alla serie tematica “le Eccellenze del sistema produttivo ed economico” dedicati alla macchina per scrivere portatile Olivetti Lettera 22, nel 70° anniversario di produzione e ad Adriano Olivetti, nel 60° anniversario della scomparsa.

I francobolli stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato saranno in tariffa “B” pari al valore di 1,10 euro. Con tiratura da trecentomila esemplari racchiusi in fogli da quarantacinque pezzi con i bozzetti curati del Centro Filatelico della Direzione Operativa della stessa IPZS. I soggetti dei valori sono stati tratti – da un manifesto d’epoca riprodotto su gentile concessione dell’Associazione Archivio Storico Olivetti ed una foto di Adriano Olivetti riprodotta su gentile concessione della Fondazione Adriano Olivetti.

Tre giorni prima invece, il 12 dicembre 2020, avremo un francobollo dedicato a Tonino Guerra, nel centenario della nascita, anche in questa occasione caratteristiche uguali (valore B adesivo in fogli da quarantacinque pezzi per una tiratura di cinquecentomila pezzi stampati sempre dall’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato). In questa occasione il bozzetto sarà ripreso da una fotografia raffigurante Tonino Guerra © Aris Papadopoulos.

Naturalmente le immagini saranno svelate il giorno delle emissioni, quando oltre ai francobolli sarà possibile trovare negli sportelli filatelici di Poste Italiane anche i prodotti correllati come le cartelle filateliche e il prestigioso timbro del primo giorno di emissione.

Finite queste uscite aspettiamo di vedere come sarà il prossimo anno, al momento nessuna notizia à arrivata, mentre dalla Città del Vaticano e San Marino hanno già fatto una prima bozza di programma.