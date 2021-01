Si celebra la giornata internazionale della pizza

Il 17 gennaio è la giornata internazionale della pizza. Molti, durante il lockdown di marzo aprile e quello natalizio, rimasti intrappolati tra le quattro mura di casa, sono dovuti diventare chef provetti e l’alimento più consumato è stata la pizza. Amata all’estero ma soprattutto da noi connazionali oggi la celebriamo.

Sperando nel futuro che tolgano zone rosse, arancioni e il coprifuoco, e si possa tornare liberamente a mangiare la pizza al ristorante purtroppo quest’anno la celebriamo nelle case, dove oltre 4 italiani su 10 (44%) hanno scelto appunto di prepararsela da soli. Questo dato emerge da un sondaggio condotto sul sito coldiretti.it.

“Le pizzerie – riporta Coldiretti – sono forse il settore della ristorazione più colpito dall’emergenza Covid”. Le vendite nei locali sono dimezzate con un crack stimato dall’associazione in almeno 5 miliardi nel 2020, un disastro epocale sottolinea Coldiretti che non lascia margini di scampo.

Si è registrato un raddoppio delle vendite di preparati per pizze (+101%) nei supermercati secondo l’analisi della Coldiretti su dati Iri. Infine, ricorda Coldiretti, gli italiani sono i maggiori consumatori di pizza in Europa e dopo ci sono spagnoli, francesi, tedeschi, britannici, belgi, portoghesi e austriaci.

Coldiretti annuncia l’iscrizione dell’«Arte dei Pizzaiuoli napoletani» nella lista del patrimonio culturale immateriale dell’umanità dell’Unesco avvenuto il 7 dicembre 2017. La pizza Margherita possiede il podio nel cuore degli italiani, seguita da Napoli, e quattro stagioni.Un settore quello delle pizzerie che ha subito un brusco arresto a causa della pandemia.

Molti infatti utilizzano l’asporto, ma non riescono a far fronte alle spese e preferiscono chiudere. Un settore il cui pieno ed efficace sostegno da parte delle Istituzioni risulta fondamentale non soltanto per la tenuta del comparto agroalimentare nazionale, ma anche e soprattutto per l’economia dell’intero Paese. Cerchiamo quindi un segnale di speranza, in cui presto sogneremo di stare intorno a quei tavoli, a goderci una pizza con giovialità.