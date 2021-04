Si barrica in casa e minaccia di togliersi la vita con un coltello

Si sono vissuti attimi di vera tensione nel pomeriggio del 27 aprile ad Abano Terme (Padova), dove un uomo di 62 anni ha minacciato di suicidarsi utilizzando un coltello. Secondo quanto si apprende dai media locali e nazionali, l’uomo è affetto da gravi patologie pregresse e nelle scorse ha avuto una crisi di salute, in seguito alla quale si è poi barricato in casa in quanto non ne voleva sapere di farsi ricoverare.

Vedendo che il loro caro si trovava con dei vistosi problemi di salute, i familiari hanno deciso di chiamare un’ambulanza del servizio Suem 118. Ma una volta giunti all’esterno dell’abitazione i medici hanno dovuto fare i conti con una situazione imprevista.

Il 62enne si è chiuso in casa, precisamente nel bagno, portando con sé un coltello. A quel punto, vista la delicata situazione, si è deciso di far intervenire i carabinieri, che hanno attivato le Api, ovvero le Aliquote di Primo Intervento, dotate di personale specializzato in questo tipo di complesse trattative con soggetti fragili. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, pronti ad intervenire se le cose si fossero male. La situazione non è fortunatamente precipitata.

L’uomo è sano e salvo

Dopo due ore di trattative il 62enne ha finalmente desistito dai suoi propositi, chiedendo però di parlare prima con il proprio medico di base. Il professionista si è precipitato immediatamente sul posto e ha intavolato una conversazione con il suo paziente. Alla fine non vi è stato bisogno di usare la forza e fare irruzione nell’abitazione.

Il 62enne ha aperto la porta e ha accettato di farsi ricoverare. I sanitari lo hanno caricato sul mezzo di soccorso e trasportato presso lo stesso ospedale di Abano Terme, dove verrà sottoposto a tutti gli accertamenti del caso. Per motivi di privacy le generalità dell’uomo non sono state rese note, questo anche per la delicatezza della vicenda.

La notizia di quanto accaduto si è sparsa in tutta la cittadina padovana, destando apprensione tra gli abitanti. Al momento non sono noti i motivi per cui il 62enne non volesse farsi ricoverare. Non è escluso che con il passare dei giorni possano conoscersi ulteriori particolari su questo caso. L’uomo adesso è seguito dai sanitari.