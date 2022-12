Si allontana per giorni da casa: ritrovato vivo 39enne scomparso in Salento

Ascolta questo articolo

C’è un lieto fine nella vicenda di Luigi Musarò, il 39enne che da lunedì scorso si era allontanato dalla sua abitazione di Andrano, in provincia di Lecce, facendo perdere le sue tracce e gettndo famigliari e concittadini nello sconforto. Sconforto che si era vissuto poche ore dopo la sua scomparsa, quando i soccorritori trovarono la sua auto, una Opel Corsa, rinvenendo anche delle piccole tracce di sangue. Si era pensato subito al peggio, ma non era così.

A segnalare immediatamente la scomparsa del 39enne era stato un suo collega di lavoro della Asl del distretto di Gagliano del Capo, che lunedì stesso si era rivolo ai carabinieri della compagnia di Tricase non vedendolo presentarsi a lavoro, e facendo così avviare la complessa macchina delle ricerche. A lavoro, per giorni, sono stati i volontari della Protezione Civile, assieme ai Vigili del Fuoco e alle stesse forze dell’ordine. Questa mattina è arrivata infine la bellissima notizia.

Musarò ritrovato

Nella mattinata di oggi 9 dicembre il proprietario di un appezzamento di terreno sulla provinciale Andrano-Nociglia, località poco distante dal luogo del ritrovamento dell’auto, ha notato una persona in campagna. Ha quindi subito pensato a Musarò per cui ha contattato i soccorritori, che sono arrivati sul posto in pochissimi minuti.

La zona era stata già battuta negli scorsi giorni dai pompieri, ma senza trovare traccia dello scomparso. Per tutta la giornata di ieri 8 dicembre (nonostante il giorno di festa), i Vigili del Fuoco, i carabinieri, la protezione civile e la Croce Rossa hanno battuto la zona, controllando numerosi anfratti, case disabitate, cisterne e pozzi.

Una volta ritrovato, Luigi Musarò è stato caricato su un’ambulanza e trasportato in ospedale dove sarà sottoposto a tutti gli accertamenti del caso. Le sue condizioni di salute non desterebbero comunque particolari preoccupazioni. Già le immagini riprese dai droni e analizzati dai “Caschi Rossi” facevano supporre la presenza di persone in movimento nella zona.