Shock in ospedale: paziente in isolamento per Covid si toglie la vita

Una terribile tragedia si è verificata presso l’ospedale Santissima Trinità di Cagliari, dove nelle scorse ore un paziente di 57 anni positivo al Covid e quindi in isolamento nella stessa struttura sanitaria, è deceduto. Da quanto si apprende l’uomo si sarebbe tolto la vita. Il personale medico in servizio presso il nosocomio sardo si è immediatamente precipitato per soccorrere il malcapitato, ma purtroppo per lui non vi è stato nulla da fare inquanto era già morto.

Al momento non sono noti i motivi che hanno portato il paziente ad agire in questa maniera. L’allarme è stato lanciato subito, il paziente si è tolto la vita all’interno di una delle stanze del nosocomio. A stretto giro sul posto è intervenutlo stesso direttore della Asl di Cagliari Roberto Massazza unitamente alle forze dell’ordine.

Indagini in corso

Per ovvi motivi di privacy le generalità del paziente non sono state rese note. Le forze dell’ordine hanno proceduto ad effettuare i rilievi del caso, questo anche per chiarire le circostanze del decesso. Come detto non è chiaro ancora il movente per il quale l’uomo in questione ha deciso di togliersi la vita.

Nel frattempo, come da prassi in questi casi, la Asl di Cagliari ha avviato una indagine interna per verificare la dinamica dei fatti. La notizia si è sparsa in pochissimo tempo in tutto il nosocomio, ma anche nella stessa città di Cagliari, destando sgomento e sconcerto tra i sanitari e gli stessi cittadini.

Il Covid purtroppo è una malattia che continua a circolare nel nostro Paese, per questo gli esperti raccomandano ancora molta prudenza. Non è dato sapere, al momento, neanche le condizioni di salute in cui si trovava il paziente in questione che si è tolto improvvisamente la vita. Nelle prossime ore si potranno conoscere sicuramente ulteriori dettagli su questo assurdo fatto di cronaca.