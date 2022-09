Shock in crociera: litiga con la fidanzata e si getta in mare, salvato giovane

Ascolta questo articolo

Poteva avere gravissime conseguenze il gesto di un 24enne brasiliano che nelle scorse ore ha deciso di lanciarsi da una nave di crociera, dopo, così ha raccontato, aver litigato con la fidanzata. I fatti sono avvenuti sulla nave da crociera MSC Splendida, al largo della Calabria. La nave era diretta a Taranto, d’un tratto però è scattato l’allarme a bordo. L’episodio è avvenuto dinanzi a centinaia di persone che si stavano godendo la vacanza a bordo.

Sono stati proprio i passeggeri ad avvisare il personale di bordo, che ha immediatamente riferito al comandante quanto avvenuto. Quest’ultimo ha preso subito in mano la situazione, ponendo in essere tutte le manovre per il recupero del 24enne, un brasiliano appunto che era stato assunto dalla compagnia di navigazione italiana come ballerino a bordo. La vicenda ha creato non poca apprensione a bordo, anche perchè il giovane si sarebbe gettato da un’altezza affatto indifferente.

Giovane salvato

I passeggeri della nave hanno quindi visto il ragazzo che si buttava in mare. Il comandante, una volta preso visione di quanto accaduto, ha fatto fermare la grande nave passeggeri e sono state calate in mare delle scialuppe con alcuni volontari, che hanno raggiunto il giovane 24enne rimasto in mare.

Il giovane è stato nuovamente issato a bordo, contestualmente sono stati avvisati i militari della Guardia Costiera di Taranto e i carabinieri, dai quali il 24enne è stato interrogato per capire le ragioni del suo gesto. Lo stesso ha spiegato che in un momento di disperazione, dopo aver litigato con la sua compagna, ha deciso di buttarsi in mare.

Il ballerino è stato recuperato dopo circa 40 minuti che si trovava in mare. Sulla vicenda comunque indagano i militari della capitaneria di Taranto che hanno ascoltato i testimoni e visionato le telecamere a bordo per capire effettivamente cosa sia accaduto a bordo della nave da crociera MSC Splendida.