Shock a Padova: uomo si suicida lanciandosi dall’ultimo piano di un palazzo

Una tragedia si è verificata nella serata del 23 aprile a Padova, precisamente in via Altinate nel pieno centro del capoluogo veneto, dove un uomo di 56 anni ha deciso di farla finita lanciandosi dall’ultimo piano di un palazzo. Il fatto si è verificato intorno alle ore 18:30 a poca distanza dallo studio professionale della presidente del Senato della Repubblica Italiana e dall’abitazione dell’ex pilota di Formula 1, Riccardo Pratese. I commercianti e i passanti che in quel momento si trovavano sull’arteria stradale in questione hanno visto in strada il corpo ormai senza vita del 56enne. Sul posto è il intervenuta la Polizia di Stato, che ha svolto i relativi accertamenti su quanto accaduto.

La visione dei filmati ripresi dalla telecamere di videosorveglianza ha tolto ogni dubbio agli inquirenti su come sia maturato il dramma. Secondo quanto riferiscono alcuni testimoni, l’uomo sarebbe salito sul tetto del palazzo: una volta raggiunta la posizione a cavalcioni sul parapetto si sarebbe lanciato nel vuoto. I soccorsi per lui sono stati inutili. La vittima era nota in città e chi lo conosceva lo descrive come schivo e incline alla solitudine.

Niente autopsia sulla salma

Il 56enne viveva in casa con la madre 92enne (reduce da un ricovero in ospedale) e con una badante. Sarebbe stata proprio quest’ultima ad essere informata dell’accaduto dalla Polizia di Stato, per cui la donna ha telefonato alla sorella della vittima che abita a Venezia. La signora si è messa subito in viaggio per Padova. La centralissima via Altinate è rimasta chiusa al traffico fino alle ore 22:00, questo in modo da permettere agl inquirenti di svolgere i relativi accertamenti del caso.

La Procura della Repubblica di Padova ha disposto che la salma venga restituita ai familiari, dunque non ci sarà l’autopsia sul corpo della vittima. Al momento non sono noti i motivi che hanno portato il 56enne a togliersi la vita in queste drammatiche circostanze. L’episodio ha sconvolto l’intero capoluogo di provincia veneto.

Nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni, potranno conoscersi sicuramente ulteriori particolari su questo delicato caso di cronaca. In questo periodo segnato dal Covid e dalle restrizioni per l’emergenza sanitaria Covid-19 i suicidi sono in aumento, per cui le autorità pongono sempre molta attenzione su questi fenomeni.