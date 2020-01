Shoah: bambini ingannati promettendo di riabbracciare la mamma

Cosa ne pensa l’autore

Marilena Carraro - Raccontare il dramma vissuto dagli ebrei, far memoria degli eventi tragici che hanno subito, ci può aiutare a "stare" dalla loro parte, accanto alla loro sofferenza anche se, come Sergio, questi non ci sono più. La partecipazione e la condivisione del loro dolore ci rende fratelli impegnati a far sì che cose simili non accadano mai più.