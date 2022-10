Sente un urlo e chiama la polizia, ma erano le prove della scuola di recitazione di Favino

Ascolta questo articolo

Il senso civico, che dovrebbe animare ogni persona che vive in società, impone alla coscienza di ognuno di cercare di aiutare nel momento in cui si avverte che una persona possa trovarsi in difficoltà. È sicuramente a questo principio che si è appellata un’anziana donna di Firenze, che ha chiamato il 112 dopo aver sentito delle urla.

Il fatto si è svolto martedì 25 ottobre intorno alle 13:00 nel capoluogo toscano, dove la signora ha sentito delle urla di una donna, seguite da un rumore che sembrava un tonfo, e poi il silenzio. Allarmata, l’anziana ha contattato la polizia per segnalare quello che aveva sentito, ed il comando del 112 ha inviato due volanti in via Romana, nel pieno centro storico di Firenze.

Gli agenti giunti sul posto hanno subito iniziato a raccogliere elementi per risalire alla fonte delle urla, chiedendo inizialmente informazioni ai residenti e ai commercianti di zona, senza riuscire però ad ottenere riscontri utili. I militari hanno quindi ampliato il loro spettro di ricerca, andando ad interpellare anche altre attività.

Una volta arrivati alla scuola di recitazione L’Oltrarno, gli agenti hanno svelato il mistero: fortunatamente non si trattava di un’aggressione, come temuto dall’anziana donna che aveva fatto la segnalazione, bensì di una semplice prova di recitazione per gli allevi. In particolare, nei momenti in cui la donna ha avvertito il trambusto, si stava svolgendo una lezione sulla regolazione della voce, durante la quale gli studenti erano invitati ad esprimere le emozioni con suoni e parole.

La Scuola di formazione del mestiere dell’attore L’Oltrarno vanta come direttore artistico l’artista di spicco del panorama cinematografico italiano ed internazionale Pierfrancesco Favino. L’istituto, che si trova in Via Santa Maria 27 rosso, propone un percorso di studi triennale per formare giovani attori non solo nell’ambito dell’intrattenimento, ma con “contributi dei vari campi del sapere, dalla storia dell’arte alla musica“.