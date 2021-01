Sensazionale scoperta degli archeologi: le donne nell’età primitiva erano cacciatrici

Un gruppo di antropologi ha fatto una scoperta sensazionale, due mesi fa, poi pubblicata sulla rivista Science Advances, il ritrovamento di uno scheletro appartenente all’epoca preistorica, che aveva con sè delle armi affilate per la caccia. Dagli esami svolti in laboratorio La presenza di una proteina – amelogenina – sullo smalto dei denti definiva senza dubbio l’identità di quello scheletro. Il ritrovamento riguardava una nostra antenata donna.

La ricerca pubblicata sul New York Times e a cura di Bonnie Pitblado, un’archeologa dell’Università dell’Oklahoma, è sicura che le donne siano sempre state in grado di cacciare. Esattamente come un altro scavo archeologico, stavolta effettuato quaranta anni fa nell’Illinois, nella antica città di Cahokia, che ha portato alla luce due corpi risalenti a più di mille anni prima con armi per la cacciagione.

La donna non più vista come allevatrice quindi ma dai ritrovamenti di coltelli, armi arcaiche, raschietti per la concia delle pelli, pietre affilate che fungevano da coltelli, punte di frecce è venuto alla luce che esse erano abili cacciatrici. I ricercatori hanno riesaminato le prove di altre 107 tombe nelle Americhe dello stesso periodo. In altre 26 tombe hanno rinvenuto cacciatrici preistoriche sepolte con strumenti da cacciatore.

Un ritrovamento simile venne fatto anche in Svezia. Esaminando i resti di un guerriero vichingo del X secolo fu appurato che si trattava di una donna, sepolta con spada, scudi, frecce, cavalli in cima a una collina. Nessuno potrà più fare il paragone con il vecchio cartone dei Flintstones quindi, in cui Wilma preparava deliziosi manicaretti, a base di brontosauro, a Fred dopo essere tornato dal lavoro alla cava.

Una scoperta sconvolgente quindi che ribalta totalmente lo stereotipo di donna sottomessa nell’era preistorica, ma bensi donne abili a imbracciare, armi tanto quanto gli uomini, che si scagliavano contro i mammut, e si procacciavano il cibo per sfamare la loro famiglia.