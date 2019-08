Secondo incidente mortale in pochi giorni a Sassocorvaro: muore il giovane Yuri Diotallevi

È drammaticamente deceduto un giovane 21enne in un incidente stradale verso le 20.30 di ieri sera, a Mercatale di Sassocorvaro, distante circa 20 km da Urbino: Yuri Diotallevi stava tornando a casa, guidando una Lancia Y, ma ad un certo punto si sarebbe schiantato su un albero presente sul bordo della strada che va verso Macerata Feltria, dalla diga di Mercatale.

L’urto gli sarebbe stato fatale: gli airbag si sarebbero comunque attivati, così come la cintura di sicurezza non si sarebbe slacciata, ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare, nonostante l’arrivo tempestivo dei Vigili del Fuoco, del 118 e dei Carabinieri di Urbino. Sul posto sono accorsi drammaticamente anche i familiari del giovane di Macerata Feltria: si attendono i risultati delle indagini in corso da parte dei carabinieri per comprendere le dinamiche esatte dell’incidente.

Il 27 agosto era deceduto anche l’ex giocatore di basket Gianluca Del Monte

Nel marchigiano comune di Sassocorvaro, lungo la strada Fogliense, è tragicamente accaduto un altro incidente il 27 agosto: in questo caso ad aver perso la vita è stato l’ex giocatore di basket di Pesaro della Scavolini, Gianluca Del Monte, che a 61 anni, a bordo di una Ford Fiesta, sembra abbia trovato la morte uscendo da una curva, quindi scontrandosi contro un camion che trasportava fieno in direzione Caprazzino. Anche in questa tragedia, Del Monte sarebbe deceduto sul colpo, nonostante i tentativi di rianimazione del 118.

Vincitore della Coppa delle Coppe a Palma de Maiorca nel 1981, aveva indossato per ben 9 anni la maglia della Victoria Libertas, registrando 229 presenze: negli ultimi anni lavorava per la concessionaria Dida, ed era abituato a passare molto ore alla guida.

Lascia il fratello Andrea, e i figli Virginia, Filippo e Sofia. I suoi funerali si celebreranno domani 30 agosto alle 15.30 nel Duomo di Pesaro.