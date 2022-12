Scuolabus fa retromarcia e investe un’anziana: la donna muore in ambulanza

Ascolta questo articolo

Tragedia questa mattina 6 dicembre in contrada Betlemme, a Brindisi, dove un’anziana di 86 anni, Giovanna Giorgiani, è stata investita da uno scuolabus che stava facendo retromarcia. Il mezzo, di proprietà della Stp, la società che gestisce il trasporto locale nel capoluogo di provincia pugliese, stava effettuando la manovra quando è accaduto l’incidente. L’anziana si trovava alle spalle del bus, per cui il conducente non si sarebbe accorto della sua presenza.

Il dramma s’è verificato attorno alle 7:00 del mattino, orario in cui appunto gli scuolabus trasportano gli studenti delle contrade limitrofe alla città nei rispettivi istituti scolastici. I soccorsi alla donna sono stati immediati, con i sanitari del 118 che sono arrivati a sirene spiegate sul posto: soccorsa, la donna è poi deceduta in ambulanza mentre veniva trasportata in ospedale.

Indagini in corso

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale di Brindisi, a cui adesso spetterà ricostruire quanto avvenuto. Bisognerà chiarire per bene quanto accaduto. Dell’accaduto, come di norma accade in questi casi, è stato avvisato il pubblico ministero di turno presso la locale Procura della Repubblica.

Il conducente del mezzo della Stp è stato invece trasportato in ospedale, dove sarà sottoposto a tutti gli accertamenti tossicologici necessari, circostanza quest’ultima obbligatoria quando si tratta di incidenti stradali o eventi similari. Il mezzo è stato sottoposto a sequestro. La donna si trovava vicino la sua abitazione. All’interno dello scuolabus si trovavano 6 studenti.

Nelle prossime ore si potranno conoscere sicuramente ulteriori dettagli su quanto avvenuto questa mattina a Brindisi. Non è la prima volta che in Italia succede un incidente del genere. La notizia della tragedia si è diffusa immediatamente in tutto il capoluogo di provincia pugliese, destando sconcerto tra la popolazione, e riportata dai principali organi di informazione della città. Le indagini su questo delicato caso di cronaca sono ancora tutt’ora in corso.