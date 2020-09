Scuola romana chiude i battenti per coronavirus dopo pochi giorni dall’apertura

Questo di Roma è il primo caso di contagio da Covid-19 all’interno di una scuola italiana. L’istituto Marymount International di Roma è un istituto prestigioso e molto conosciuto nella capitale: l’istituto è una scuola paritaria. Quello che si è verificato questa mattina è il primo caso di contagio all’interno delle mura scolastiche.

Un ragazzo che frequenta l’ultimo anno del liceo è risultato positivo al tampone e per questo tutta la classe e gli insegnanti che sono entrati in contatto con il ragazzo sono stati messi in quarantena in attesa di poter fare il test. L’allarme è scattato questa mattina e il preside, venuto a conoscenza dei fatti, ha avvertito subito i genitori dei ragazzi e tutti i docenti.

A pochi giorni all’inizio della scuola non c’è nessuna certezza

Uno degli aspetti più complicati della gestione post pandemia riguarda proprio il rientro a scuola. Aprire le scuole è indispensabile per garantire l’apprendimento dei bambini e anche per permettere ai genitori di potere tornare al lavoro, ma allo stesso tempo rappresenta una sfida molto importante per il governo e per l’Istituto Superiore della Sanità che lavorano per evitare il diffondersi del virus all’interno delle mura scolastiche.

Mancano pochi giorni all’apertura ufficiale di tutte le scuole e sembra non sia ancora possibile garantire l’apertura con dei protocolli di sicurezza ottimali per limitare i contagi. Molte persone sono convinte che la questione del rientro a scuola non sia stata gestita in modo sufficientemente corretto dall’attuale governo.

In questo momento, molti istituti lamentano il fatto di non aver ancora ricevuto i banchi monoposto, altri si trovano dinanzi al problema di non avere aule sufficienti per garantire il distanziamento sociale. Le problematiche che stanno emergendo mano mano fanno temere che la riapertura della scuola, il 14 settembre, non sia così scontata. Questo dubbio è fomentato dal fatto che la Regione Lazio ed il comune di Roma abbiano già iniziato a mettere le mani avanti.