Scorrano, Lecce: presepe di sabbia ispirato a San Francesco, Don Tonino Bello e Gandhi

Anche quest’anno Scorrano (comune pugliese di quasi 7 mila abitanti, sito in provincia di Lecce, precisamente su un rilievo che dista circa 35 km dal capoluogo provinciale) ha deciso di stupire tutti quanti con la seconda edizione – in versione più allargata rispetto all’anno scorso – del presepe di sabbia. Si tratta di un’iniziativa pensata, già dallo scorso Natale, dall’ associazione di volontariato “Promuovi Scorrano” che aveva, come unico scopo, quello di rendere speciale il Natale nel Salento.

Inizialmente i timori sono stati tanti, soprattutto perché non era semplice realizzare qualcosa di così diverso e singolare in un comune già conosciuto da tutti per le luminarie sempre più svavillanti che, in occasione sia della festa Patronale che del Santo Natale, abbelliscono le strade principali e le piazze del paese. Fortunatamente però, la voglia di rinnovarsi è stata tanta ed ecco che il presepe di sabbia è stato in grado di richiamare – nel Convento degli Agostiniani dove viene esposto – migliaia di persone.

Già lo scorso anno, il successo di tale iniziativa fu impressionante ed è proprio per questo motivo che l’Associazione ha deciso di concedersi il bis, aggiungendo al fianco della Natività – resa ancora più monumentale da Leonardo Ugolini, da Mac David, Sue McGrew e Marielle Heessels – le sculture di Mahatma Gandhi (scolpito dall’artista russo Pavel Mylnikov), di San Francesco (realizzato da David Ducharme) e del vescovo salentino Don Tonino Bello, modellato dalle mani di Sudarsan Pattnaik.

Le sculture del Presepe di Sabbia possono essere visitate fino al 6 Gennaio 2020, dal lunedì al venerdì (dalle 16:00 alle 21:30), mentre il sabato, la domenica e i festivi dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 22:30.

Anche Reenat Sandhu, l’ambasciatrice indiana in Italia, si è recata in visita alla Sand Nativity di Scorrano, per rendere omaggio agli organizzatori di tale meraviglia, ma anche agli artisti che l’hanno realizzata.