In treno è possibile assistere ad alcune scene che possono lasciare esterrefatti e increduli. Non solo ritardi o blocchi oppure treni sospesi a causa di persone che tentano il suicidio sui binari, ma anche dei veri e propri episodi di violenza con liti e aggressioni fisiche, non solo verbali. L’ultimo episodio è accaduto a Treviso sul treno con due giovani che sono state fatte tornare indietro e lasciate in stazione dal macchinista.

Il treno dalla stazione di Treviso era partito da pochissimo tempo quando due passeggere hanno cominciato a discutere e litigare tra di loro giungendo anche alle mani. Durante la tratta Treviso – Oderzo, le due passeggeri hanno cominciato a insultarsi, schiaffeggiarsi e urlarsi contro davanti agli occhi di tutti gli altri passeggeri che viaggiavano sullo stesso vagone.

In base a quanto riporta il Gazzettino di Treviso, si tratterebbe dell’ennesimo episodio di violenza accaduto sul treno. Un episodio simile si era verificato un po’ di tempo fa sull’autobus della Mom, ma ora è scaturito anche sul treno causando disagi e ripercussioni anche verso gli altri viaggiatori e passeggeri.

Non appena ha avvertito e sentito le urla, il macchinista ha provato a intervenire facendo da paciere, ma come al solito, nessuno l’ha ascoltato. I coetanei delle due giovani, anziché evitare tutto questo, hanno, come succede in questi casi, registrato il filmato con il telefono, invitandole a continuare la rissa invece di provare a sedarla.

A quel punto, il macchinista, rendendosi conto che la situazione non dava segni di miglioramento, ha fatto marcia indietro ed è ritornato alla stazione di partenza di Treviso dove ha avvisato la Polfer. Le due giovani sono state fatte scendere e identificate con gli stessi genitori informati del fatto e della rissa avvenuta tra le due. Le giovani non hanno avuto una multa, ma hanno potuto tornare a casa prendendo il treno successivo.

Un po’ di tempo fa due ragazze, sempre a Treviso, ha cominciato a prendersi a pugni nel centro storico con gli stessi commercianti ed esercenti stanchi di questa situazione e disposti a chiudere le loro attività onde evitare di ritrovarsi i negozi danneggiati da questi giovani.