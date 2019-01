Scoperto con la droga nella cassaforte. Arrestato pusher di Fondi

Un giovane operaio, residente a Fondi, paese in provincia di Latina, è stato arrestato venerdì sera. Nascondeva della droga, cocaina e hashish, all’interno della cassaforte della propria abitazione, luogo nel quale spacciava.



Da tempo i militari dell’Arma dei Carabinieri erano sulle tracce di questo giovane spacciatore pontino. Infatti, il ragazzo era pedinato da tempo dai militari alla ricerca di maggiori informazioni per poterlo arrestare e poter sequestrare la droga. Venerdi sera è scattato il blitz, l’arresto e il sequestro della droga.

Il blitz dei Carabinieri

Dopo numerosi pedinamenti ed ore di appostamento davanti alla sua abitazione, i carabinieri sono entrati in azione. Gli stessi infatti, hanno notato il continuo via vai di gente che a tutte le ore uscivano ed entravano nell’abitazione del giovane.

Gli agenti hanno rinvenuto durante la perquisizione all’interno della sua cassaforte di sicurezza, ben murata e nascosta, 65 grammi di cocaina e 65 grammi di hashish, 1600 euro in contanti, materiale necessario per il confezionamento della droga e bilancino di precisione.



Il giovane, subito arrestato, si trova adesso agli arresti domiciliari in attesa del rito per direttissima e di ulteriori accertamenti da parte della magistratura incaricata delle indagini. Sequestrata anche la droga, che era già stata confezionata ad arte dall’uomo e pronta per essere spacciata ai suoi clienti. Ulteriori accertamenti verranno effettuati anche sui clienti dello spacciatore, che saranno registrati come assuntori di sostanza stupefacente.