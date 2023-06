Scompare nel nulla dal Pronto soccorso: "Aiutateci a trovarlo, ha bisogno di medicine"

La scomparsa del 65enne di Civitanova ha generato una grande preoccupazione nella sua famiglia e nelle autorità locali. L’uomo, che si trovava già nel pronto soccorso dell’ospedale civile della cittadina marchigiana, è sparito nel nulla nella serata di mercoledì scorso. Sin dall’inizio si è stabilito che l’uomo si trovasse in uno stato confusionale, ma non si è ancora riusciti a trovarlo.

L’avvocato Siria Carella, amministratore di sostegno dell’uomo, ha fatto appello alla popolazione per aiutare a ritrovare il 65enne. L’uomo indossava una maglietta bianca a mezze maniche e pantaloni di una tuta blu quando è sparito. È alto circa 1.75, di corporatura robusta e asciutta, con capelli e occhi scuri.

Secondo le prime ricostruzioni, la scomparsa dell’uomo è avvenuta poco dopo la sua segnalazione, quando i sanitari lo avevano accompagnato al pronto soccorso. Da quel momento, però, dell’uomo non si è saputo più nulla. La sua compagna è stata allertata immediatamente, così come l’amministratore di sostegno, ma non sono riusciti a trovarlo.

Si tratta di un fatto molto preoccupante, soprattutto perché il 65enne non ha nulla con sé, nemmeno i medicinali. Non è tornato a casa e non si sa se si sia spostato o meno. Purtroppo, non è la prima volta che accade una scomparsa simile. In passato, l’uomo era già stato ricoverato per un anno al Santo Stefano di Porto Potenza Picena e anche in quell’occasione si era allontanato dalla struttura, ma era stato ritrovato quasi subito. Attualmente, le forze dell’ordine stanno cercando l’uomo in ogni angolo della città, ma finora non ci sono stati sviluppi significativi.

L’avvocato Siria Carella ha chiesto alle persone che dovessero avvistare il 65enne scomparso di chiamare subito il 118, le forze dell’ordine o se stessa, perché si tratta di un fatto molto serio e bisogna intervenire il prima possibile per tutelare la sua incolumità.