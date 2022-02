Sciopero generale oggi 15 febbraio e domani 16 Frebbraio per diversi settori pubblici tra cui sanità, scuola, trasporti pubblici. Lo sciopero è stato indetto da Sol Cobas e Fisi che hanno anche organizzato una manifestazione alle 10.30 a Milano in piazzale loreto per protestare contro la gestione ‘criminle’ delle istituzioni sulla pandemia covid-19.

Svariate le accuse: contro il prolungamento dello stato di emergenza e al parlamento, che farebbe da ‘zerbino’ al governo Draghi, appoggiando ogni sua direttiva,contro alle decine di aziende che dichiarano lo stato di crisi nonostante i loro fatturati siano in crescita, producendo migliaia di licenziameti, per non parlare dei forti aumenti di bollette, carburanti e beni di consumo primari, e del voluto declino di servizi pubblici essenziali di sanità, trasporti e scuola col solo fine di privatizzarli.

Secondo il sindacato questa è una situazione di guerra che li vede obbligati alla lotta “per favorire un’alternativa politica ad un sistema economico e sociale che non ha più nulla a che vedere con la salvaguardia della vita e del benessere delle persone e che non ha più alcuna possibilità di essere migliorato al suo interno”

Scuola: lo sciopero durerà 48 ore, sia nel pubblico che nel privato, e andrà dalle 00.01 del 15 febbraio alle 23.59 del 16 febbraio.

Sanità: saranno garantiti i servizi minimi essenziali , l’assistenza domiciliare, la vigilanza veterinaria, resteranno aperti i Pronto soccorso e i servizi che riguardano i problemi non – differibili.

Trasporti: stop di 48 ore per il personale Tpl dalle 00.01 del 15 Febbraio alle 23.59 del 16 Febbraio, per il pesonale aereo, per quello ferroviario, ma che vedrà degli orari garantiti, e stop anche per i taxi. Dalle 2 alle 3 di matedì15 Febbraio fermo per il personale mobile della società Trenitlia Dpr Trentino Alto Adige. Difficoltà previste per viaggiare con metro, bus, tram e treni.