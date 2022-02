Sciopero caro benzina, si svuotano gli scaffali dei supermercati

Si stanno facendo sentire le conseguenze dello sciopero dei tir causato dal caro carburante, a pagarne le consegueze la Puglia. Secondo la Coldiretti Puglia, infatti, ci sarebbe un vero e proprio ‘effeto valanga’ sul settore agroalimentare causato proprio dallo sciopero dei mezzi pesanti che va dalla Sicilia alla Puglia, fino alla Campania, in protesta per l‘aumento del carburante, coinvolgendo anche un tratto dedll’autostrada A1.

Sempre la Coldiretti afferma: “Le celle delle aziende agricole stanno letteralmente scoppiando di ortaggi, frutti funghi che non riescono a raggiungere le piattaforme logistiche italiane di distribuzione , con alcunii tir già carichi di prodotti deperibili fermi dulle strade, con uno sciopero ormai ad oltranza ed il rischio che il cibo vada irrimediabilmente buttato”.

L’aumento progressivo del gasolio, quindi porrebbe in una situzione di difficoltà gli autotrasportatori che hanno altra scelta che scioperare, e ne risentirebbero automaticamente i banchi vuoti dei supermercati, con prodotti deperibili che restano a terra, come fungi e ortofrutta.

Lo sciopero incide anche sul consumo e il trasporto del pane, come affrema una lettera inviata al prefetto di Foggia Carmine Esposito dai panificatori di Monte Sant’Angelo; “Abbiamo ancora materie prime per il prossimi 2 / 3 giorni, poi non potremo più panificare. Tra le altre cose sono statti bloccati anche i nostri furgoni che trasportano pane tutte le mattine” le parole di Donato Taronna all’Ansa.

Ciò che preoccupa però, è anche l’impatto sulle esportazioni con i concorresti stranieri, che potrebbero prendere il posto dei prodotti italiani nei supermercati all’estero, mettendo a rischio 52 miliardi di euro di export agroalimentare raggiunto nel 2021.

Non solo scaffali vuoti, il problema degli scioperanti incide anche su i prezzi che aunentano fino 16 volte per quanto riguarda il grano e il pane. Anche i prezzi di mais e soia schizzano all stelle, nutrimento per animali, massimi che non si verificavano da anni rischiando di compromettere la capacità produttiva.