Ieri, 29 novembre 2021, lungo la strada provinciale tra Castiadas e Villasimius, nel Sud Sardegna, è avvenuto un drammatico incidente, il cui bilancio è di 2 morti e 1 ferito. Il dramma si è consumato in località San Pietro e le cause sono ancora da accertare. Si sa soltanto che in quel momento nella zona stava piovendo.

Due vetture si sono scontrate frontalmente all’altezza del chilometro 8. L’impatto è stato devastante e i conducenti delle due auto, un uomo e una donna, hanno perso la vita. Si tratta del 38enne Alessio Massessi, di Villaputzu, e della 32enne Ambra Utzeri, di Villasimius.Una terza auto, una Peugeot 206 ,per evitare l’incidente, è finita fuori strada.

L’accaduto

La donna, alla guida della Fiat Punto, e l’uomo, che guidava un furgone Renault Traffic, sono rimasti intrappolati tra le lamiere dei mezzi, andati completamente distrutti nell’incidente. I vigili del fuoco hanno estratto le due vittime ma i sanitari del 118, giunti sul posto anche con un elicottero, hanno solo potuto constatarne il decesso.

Il ferito alla guida del terzo mezzo coinvolto, è stato medicato e trasportato all’ospedale di Muravera e le sue condizioni non destano preoccupazioni. Sul luogo dell’incidente mortale sono giunti anche i carabinieri per l’effettuazione dei rilievi del caso, utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Tanti i messaggi di cordoglio per Alessandro Massessi,operatore turistico e dj, gestore anche di un locale a Costa Rei, nota località turistica della costa. L’altra vittima, Ambra Utzeri,era sposata e mamma di tre bimbi, il più piccolo di appena 2 anni e il più grande di 8, e si divideva tra il lavoro come addetta alle pulizie e la cura dei suoi piccoli.

Due paesi distrutti dal dolore, Villaputzu e Villasimius. Il primo piange la morte di Alessio Massessi, il secondo quella di Ambra Utzeri. Oggi è il giorno delle lacrime nel paese guidato dal sindaco Sandro Porcu e in quello amministrato dal primo cittadino Gianluca Dessì. E sarà così anche domani, quando saranno celebrati nella chiesa di San Giorgio Martire a Villaputzu e in quella di San Raffaele a Villasimius i funerali dei due giovani. Intanto, gli amici di Alessio Massessi hanno deciso, per domenica prossima, alle 11:30, di ricordarlo con un flash mob proprio nel punto in cui ha perso la vita.