Schianto fatale, "Non ce l’hanno fatta": morti e feriti sulle strade italiane

Ascolta questo articolo

Uno schianto terribile ha spezzato la vita di 3 giovani vite. La bella stagione porta spesso ad un incremento di tragedie di questo tipo, quando molti giovani, magari di ritorno da feste ed uscite sino alle prime luci dell’alba, perdono la vita in incidenti stradali. E’ quello che è successo nella prima mattinata di oggi, con un tragico incidente rivelatosi purtroppo fatale.

Il bilancio del terribile sinistro stradale è particolarmente agghiacciante, a perdere la vita anche due minorenni. I soccorsi sono arrivati tempestivi, tuttavia la situazione è parsa subito disperata. E’ stato necessario anche l’intervento dei Vigili del Fuoco: ecco la ricostruzione dell’accaduto.

L’accaduto

Erano le prime luce dell’alba quando 4 ragazzi alla guida di una Lancia Y si sono schiantati in un tremendo frontale contro una BMW. Il terribile incidente è avvenuto nei pressi dell’abitato di Busonengo, in provincia di Vercelli, sulla provinciale 230. Sul posto sono sopraggiunti prontamente i soccorsi, sia i sanitari del 118 che i Vigili del Fuoco per tentare di estrarre dalle lamiere le vittime dell’incidente.

Dopo lo scontro le due auto sono infatti finite fuori strada, ad avere la peggio i 4 ragazzi a bordo della Lancia Y di ritorno dalla discoteca. Al momento il 21enne alla guida è in condizioni gravissime, mentre hanno perso la vita il 22enne Carmine Marotta e i due minorenni, di appena 16 anni, Raffaele Petrillo e Alessandro Messina. Il conducente della Bmw sarebbe invece ferito ma non in pericolo di vita.

Dopo essere stati estratti dall’auto ormai distrutta dal terribile impatto, i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Il conducente della Lancia y è stato trasportato in codice rosso presso l’ospedale di Novara. I 3 ragazzi sono morti sul colpo, il frontale è stato troppo violento. Purtroppo le strade italiane si macchiano ancora una volta del sangue di giovanissimi.