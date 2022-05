Schianto fatale, il Vip italiano è morto sul colpo: vani i soccorsi

Ascolta questo articolo

Ancora sangue sulle strade italiane. Solo poche ore fa ha perso la vita, in un terribile schianto, un vip italiano e la tragica notizia, circolata rapidamente, ha gettato tutti nello sconforto per questo decesso improvviso.

L’uomo è morto sul colpo e a nulla sono valsi i tentativi, da parte dei soccorritori, di provare a rianimarlo. Ora resta il dolore della moglie Valeria, e del figlio 19enne Alessio, straziati da un destino crudele che ha portato via per sempre un marito e un padre amorevole.

La ricostruzione della tragedia

La vittima del fatale incidente, avvenuto ieri, 30 maggio 2022, è Marco Gasparini di 52 anni, che ha perso la vita intorno alle 17:00 circa nella frazione Campagne di Breda di Piave, in via Bovon. Secondo una prima ricostruzione della tragedia, il motociclista, residente nella zona e dipendente Electrolux e sommelier per passione, si stava dirigendo da Breda di Piave verso San Bartolomeo, ha perso il controllo del mezzo, una Kawasaki 800 che è uscita di strada e si è schiantata contro un palo della segnaletica.

Il centauro è morto praticamente sul colpo per le gravi lesioni riportate e i soccorritori del 118, allertati da un passante, dopo essersi precipitati sul luogo del violento impatto, con un’ambulanza, un’automedica e l’elisoccorso, hanno fatto il possibile per salvare la vita all’uomo ma invano.

Per i rilievi di legge sono intervenuti gli agenti della polizia locale. Marco aveva acquistato la sua moto lo scorso ottobre. Il mezzo è stato recuperato quasi intatto, mentre per lui non è stato possibile far nulla. Ora resta da capire cosa sia realmente accaduto, dato che non è chiaro quale sia stato il motivo che ha provocato la fuoriuscita autonoma del motociclista. Tra le cause al vaglio degli inquirenti c’è l’ipotesi di un malore. Per un brutale scherzo del destino, suo padre è morto sempre in un incidente.