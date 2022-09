Schianto fatale con la moto: muore padre di due bambine

Ascolta questo articolo

Ancora un incidente stradale nel Salento, ancora una vita spezzata dopo una caduta da una motocicletta. Dopo Giuseppe De Vicentis, il giovane morto in un incidente in moto a Brindisi negli scorsi giorni, le strade della Puglia tornano a macchiarsi di sangue. Questa volta l’ennesimo sinistro costato la vita ad un 47enne è avvenuto a Leverano, in provincia di Lecce, sulla via Veglie. La vittima è Salvatore Musco, di Veglie: egli viaggiava a bordo della sua motocicletta Ducati.

Al momento le cause del sinistro non sono ancora ben note. Musco, da quanto si apprende, avrebbe perso il controllo delle due ruote cadendo dal veicolo. A lanciare l’allarme sono stati alcuni automobilisti di passaggio, che hanno notato il centauro che giaceva per terra. Per lui però, all’arrivo del 118, non vi era più nulla da fare. La salma dell’uomo è stata segnalata a terra verso la mezzanotte.

Strazio a Veglie

Il 47enne, dopo aver perso il controllo delle due ruote, sarebbe finito contro la rotatoria che si trovava proprio sul quel tratto di strada. Violentissimo l’impatto, che come già detto non gli ha lasciato scampo. Erano infatti troppo gravi le ferite riportate durante l’impatto, sul posto sono giunti anche i carabinieri della locale stazione.

Spetterà adesso ai militari stabilire le cause del sinistro. Musco lascia anche due bambini, oltre a tutti gli altri suoi familiari. L’incidente non ha comunque coinvolto altre persone o veicoli, sicuramente nelle prossime ore si conosceranno ulteriori dettagli su questo ennesimo sinistro stradale che avviene in Puglia.

La notizia del decesso di Salvatore Musco si è immediatamente diffusa nella cittadina di Veglie, destando sconcerto tra la popolazione. In questa estate che si appresta a terminare il Salento è stata una delle zone d’Italia che ha pianto più vittime delle strade, spesso giovanissime, fatti di cronaca che hanno sconvolto la pubblica opinione.