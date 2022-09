Schianto fatale con la moto in città: muore giovane centauro

Cosa ne pensa l’autore

Federico Sanapo - Queste notizie ci fanno capire come i drammi della strada possano avvenire improvvisamente, dispiace per questo ragazzo deceduto in un terribile incidente stradale a Fasano mentre si trovava a bordo della sua moto. Saranno le autorità a chiarire che cosa sia accaduto, sgomento nella cittadina pugliese per la perdita di un bravissimo ragazzo.